(Дудаева) Агафья Игнатьевна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio

(Дудаева) Агафья Игнатьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1887, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Гордеев Матвей Уч 1Й Мировой Войны Алексеевич/ АлимпиевичОколо 1885 г.р.
Дети
(Гордеева) Анастасия Матвеевна21.12.1908 г.р.
(Гордеева) Феодосия Матвеевна31.05.1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Матвей Уч 1Й Мировой Войны Алексеевич/ Алимпиевич

Рождение ребёнка
21.12.1908

Дочь: (Гордеева) Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Гордеев Матвей Уч 1Й Мировой Войны Алексеевич/ Алимпиевич

Рождение ребёнка
31.05.1911

Дочь: (Гордеева) Феодосия Матвеевна

Отец ребёнка: Гордеев Матвей Уч 1Й Мировой Войны Алексеевич/ Алимпиевич

Рождение ребёнка
03.11.1913

Сын: Гордеев Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Гордеев Матвей Уч 1Й Мировой Войны Алексеевич/ Алимпиевич

Смерть
Неизвестно

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