(Дудаева) Агафья Игнатьевна
женский, родилась 1887, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Гордеев Матвей Уч 1Й Мировой Войны Алексеевич/ АлимпиевичОколо 1885 г.р.
Дети
(Гордеева) Анастасия Матвеевна21.12.1908 г.р.
(Гордеева) Феодосия Матвеевна31.05.1911 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1908
Дочь: (Гордеева) Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Гордеев Матвей Уч 1Й Мировой Войны Алексеевич/ Алимпиевич
Рождение ребёнка
31.05.1911
Дочь: (Гордеева) Феодосия Матвеевна
Отец ребёнка: Гордеев Матвей Уч 1Й Мировой Войны Алексеевич/ Алимпиевич
Рождение ребёнка
03.11.1913
Смерть
Неизвестно