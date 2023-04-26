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Гордеев Матвей Алимпиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

22.10.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Гордеев Алипий Семенович

Мать: Васса Александровна

Рождение ребёнка
20.11.1905

Дочь: Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
21.12.1908

Дочь: Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: Агафья Игнатьевна

Рождение ребёнка
31.05.1911

Дочь: Феодосия Матвеевна

Мать ребёнка: Агафья Игнатьевна

Рождение ребёнка
03.11.1913

Сын: Гордеев Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Агафья Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Васильевна

Смерть
22.10.1916
Причина смерти: умер от раны