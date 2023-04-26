Гордеев Матвей Алимпиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти22.10.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Гордеев Алипий Семенович
Мать: Васса Александровна
Рождение ребёнка
20.11.1905
Дочь: Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
21.12.1908
Дочь: Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Агафья Игнатьевна
Рождение ребёнка
31.05.1911
Дочь: Феодосия Матвеевна
Мать ребёнка: Агафья Игнатьевна
Рождение ребёнка
03.11.1913
Мать ребёнка: Агафья Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Васильевна
Смерть
22.10.1916
Причина смерти: умер от раны