Коноплёва (Коровина) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1978
Сын: Коноплёв Евгений Александрович
Отец ребёнка: Коноплёв Александр
Стрелица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1983
Дочь: Кварчия Ирина Александровна
Отец ребёнка: Коноплёв Александр
Рождение ребёнка
22.06.1986
Отец ребёнка: Коноплёв Александр
Семилуки, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коноплёв Александр