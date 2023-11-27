Коноплёва (Коровина) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплёва (Коровина) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коровин Михаил Исидорович

Мать: Коровина Ирина Никитовна

Рождение ребёнка
03.11.1978

Сын: Коноплёв Евгений Александрович

Отец ребёнка: Коноплёв Александр

Стрелица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1983

Дочь: Кварчия Ирина Александровна

Отец ребёнка: Коноплёв Александр

Рождение ребёнка
22.06.1986

Сын: Коноплёв Вадим Александр

Отец ребёнка: Коноплёв Александр

Семилуки, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплёв Александр

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