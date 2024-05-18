Паредина (Каратаева) Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1932
Сын: Ковинов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Ковинов Василий Моисеевич
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область