Паредина (Каратаева) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паредина (Каратаева) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1932

Сын: Ковинов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Ковинов Василий Моисеевич

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область

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