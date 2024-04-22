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Ковинов Василий Моисеевич

Место рождения

Отсадино, Сарсинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

1916

Дата смерти

С 1942 по 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Ковин Моисей Тихонович

Мать: Ковина Екатерина Николаевна

Отсадино, Сарсинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1932

Сын: Ковинов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Паредина Татьяна Яковлевна

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алесандра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
С 1942 по 1945
На войне умер, не вернулся.
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