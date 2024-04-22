Ковинов Василий Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиС 1942 по 1945
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
09.01.1932
Сын: Ковинов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Паредина Татьяна Яковлевна
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алесандра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
С 1942 по 1945
На войне умер, не вернулся.