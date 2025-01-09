(Белолипецкая) Марина Ефимовна
женский, родилась 12.07.1858 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла Неизвестно
МатьБелолипецкая (Елагина) Ирина Моисеевна11.04.1828 ст. г.р.
ОтецБелолипецкий Ефим Павлович29.03.1827 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1858 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
13.07.1858 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно