(Белолипецкая) Марина Ефимовна 12.07.1858 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Белолипецкая) Марина Ефимовна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 12.07.1858 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла Неизвестно

Мать
Белолипецкая (Елагина) Ирина Моисеевна11.04.1828 ст. г.р.
Отец
Белолипецкий Ефим Павлович29.03.1827 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1858 ст.

Отец: Белолипецкий Ефим Павлович

Мать: Белолипецкая (Елагина) Ирина Моисеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
13.07.1858 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Неизвестно

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