(Катанова) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Катанова) Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1799

Пол

Женский

Отец

1773 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1799

Отец: Катановъ Тимофей

Мать: Катанова Матрена

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