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(Катанова) Катерина
(Катанова) Катерина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.1799
Пол
Женский
Отец
Катановъ Тимофей
1773 г.р.
Мать
Катанова Матрена
1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1799
Отец:
Катановъ Тимофей
Мать:
Катанова Матрена
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