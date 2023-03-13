Катанова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катанова Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Антонъ!

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Катановъ Степанъ

Отец ребёнка: Катановъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
1795

Сын: Катановъ Власъ

Отец ребёнка: Катановъ Тимофей

Рождение ребёнка
27.11.1799

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Катановъ Тимофей

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Таракина Агрофена

Отец ребёнка: Катановъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
1800

Сын: Катановъ Яковъ

Отец ребёнка: Катановъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Катанова Фекла

Отец ребёнка: Катановъ Тимофей

Рождение ребёнка
06.03.1805

Сын: Катановъ Василий

Отец ребёнка: Катановъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
01.07.1807

Сын: Катановъ Афонасий

Отец ребёнка: Катановъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
1808

Сын: Катановъ Тимофей

Отец ребёнка: Катановъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
04.10.1809

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Катановъ Тимофей

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катановъ Тимофей

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