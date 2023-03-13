Катанова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1773
Отец: Антонъ!
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Катановъ Степанъ
Отец ребёнка: Катановъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
1795
Сын: Катановъ Власъ
Отец ребёнка: Катановъ Тимофей
Рождение ребёнка
27.11.1799
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Катановъ Тимофей
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Таракина Агрофена
Отец ребёнка: Катановъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
1800
Сын: Катановъ Яковъ
Отец ребёнка: Катановъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Катанова Фекла
Отец ребёнка: Катановъ Тимофей
Рождение ребёнка
06.03.1805
Сын: Катановъ Василий
Отец ребёнка: Катановъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
01.07.1807
Сын: Катановъ Афонасий
Отец ребёнка: Катановъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
1808
Сын: Катановъ Тимофей
Отец ребёнка: Катановъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
04.10.1809
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Катановъ Тимофей
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Катановъ Тимофей