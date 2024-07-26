Садчикова Марфа Романова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1875
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Трифонов (Он Же Садчиков) Николай Матвеев
Отец ребёнка: Садчиков Матвей Иванов
Рождение ребёнка
19.09.1881
Отец ребёнка: Садчиков Матвей Иванов
Восприемники: Временно отпущенный солдат Степан Иванов Садчиков и Пелагея Романова Алексеева.
Смерть
Неизвестно