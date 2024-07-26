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Садчикова Марфа Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1875

Муж: Садчиков Матвей Иванов

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Трифонов (Он Же Садчиков) Николай Матвеев

Отец ребёнка: Садчиков Матвей Иванов

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.09.1881

Сын: Садчиков Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Садчиков Матвей Иванов

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемники: Временно отпущенный солдат Степан Иванов Садчиков и Пелагея Романова Алексеева.
Смерть
Неизвестно

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