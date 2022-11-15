Максименко Дмитрий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максименко Дмитрий Геннадьевич

Место рождения

Тыреть 1-я, Заларинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

14.07.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Тыреть 1-я, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.1998

Дочь: Максименко Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зима, Зиминское, Иркутская область

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