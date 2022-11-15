Максименко Дмитрий Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения14.07.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.1998
Дочь: Максименко Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Зима, Зиминское, Иркутская область