Торяник Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торяник Лидия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Сергей Михайлович

Мать: Васильева Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торяник Николай Иванович

Рождение ребёнка
18.03.1952

Дочь: Литвиненко (Торяник) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Торяник Николай Иванович

Рождение ребёнка
09.08.1953

Дочь: Корховая (Торяник) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Торяник Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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