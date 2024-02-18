Торяник Лидия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1952
Дочь: Литвиненко (Торяник) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Торяник Николай Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1953
Дочь: Корховая (Торяник) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Торяник Николай Иванович
Смерть
Неизвестно