Торяник Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1928
Дата смерти27.01.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торяник Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
18.03.1952
Дочь: Литвиненко (Торяник) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Торяник Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
09.08.1953
Дочь: Корховая (Торяник) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Торяник Лидия Сергеевна
Смерть
27.01.2001