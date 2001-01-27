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Торяник Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1928

Дата смерти

27.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торяник Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
18.03.1952

Дочь: Литвиненко (Торяник) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Торяник Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
09.08.1953

Дочь: Корховая (Торяник) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Торяник Лидия Сергеевна

Смерть
27.01.2001

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