Симоненко Кондратий Иванович
Место рождения
Дата рождения10.03.1888 ст.
Дата смерти12.06.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1888 ст.
Отец: Симоненко Иван Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWB-D?i=570&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
10.03.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
12.06.1889 ст.
Причина смерти: от сухотки
Похороны
13.06.1889 ст.
на отведенном кладбище