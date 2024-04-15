Симоненко Кондратий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимоненко Кондратий Иванович

Симоненко Кондратий Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

10.03.1888 ст.

Дата смерти

12.06.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1888 ст.

Отец: Симоненко Иван Иванович

Мать: Симоненко Елена Даниловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWB-D?i=570&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
10.03.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
12.06.1889 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от сухотки
Похороны
13.06.1889 ст.
на отведенном кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close