(Redekopp) Elisabeth D
женский, родилась 27.08.1823, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умерла 08.06.1824, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
ОтецRedekop (Redekopp) David W.28.01.1789 г.р.
МатьRedekop (Redekopp) (Wieler) Katharina K J21.08.1793 г.р.
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Рождение
27.08.1823
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Смерть
08.06.1824
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд