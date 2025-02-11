(Redekopp) Elisabeth D 27.08.1823 — найти родственников по фамилии на Familio

(Redekopp) Elisabeth D

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 27.08.1823, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умерла 08.06.1824, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Отец
Redekop (Redekopp) David W.28.01.1789 г.р.
Мать
Redekop (Redekopp) (Wieler) Katharina K J21.08.1793 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1823

Отец: Redekop (Redekopp) David W.

Мать: Redekop (Redekopp) (Wieler) Katharina K J

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Смерть
08.06.1824
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

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