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ГлавнаяЛюдиВолкова Раиса Михайловна

Волкова Раиса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1908

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1926

Сын: Волков Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
19.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
05.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
10.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
18.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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