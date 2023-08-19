Волкова Раиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1908
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1926
Сын: Волков Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Волков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
19.02.1928
Рождение ребёнка
05.09.1936
Рождение ребёнка
10.12.1939
Рождение ребёнка
18.09.1941
Смерть
Неизвестно