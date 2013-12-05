Алексеенко Оксана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1970
Дата смерти05.12.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1970
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1989
Дочь: Герасимова Марина Викторовна
Отец ребёнка: Алексеенко Виктор Викторович
Рождение ребёнка
27.02.1994
Дочь: Алексеенко Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Алексеенко Виктор Викторович
Смерть
05.12.2013