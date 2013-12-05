Алексеенко Оксана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко Оксана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1970

Дата смерти

05.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

нв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1970

Отец: не указан

Мать: Пастухина Надежда Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеенко Виктор Викторович

Рождение ребёнка
12.10.1989

Дочь: Герасимова Марина Викторовна

Отец ребёнка: Алексеенко Виктор Викторович

Рождение ребёнка
27.02.1994

Дочь: Алексеенко Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Алексеенко Виктор Викторович

Смерть
05.12.2013

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