Алексеенко Виктор Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1989
Дочь: Герасимова Марина Викторовна
Мать ребёнка: Алексеенко Оксана Анатольевна
Рождение ребёнка
27.02.1994
Дочь: Алексеенко Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Алексеенко Оксана Анатольевна