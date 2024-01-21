Алексеенко Виктор Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко Виктор Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

нв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеенко Оксана Анатольевна

Рождение ребёнка
12.10.1989

Дочь: Герасимова Марина Викторовна

Мать ребёнка: Алексеенко Оксана Анатольевна

Рождение ребёнка
27.02.1994

Дочь: Алексеенко Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Алексеенко Оксана Анатольевна

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