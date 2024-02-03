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Ирина Филиппова

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.05.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1822 ст.

Отец: Филипп Осипов

Мать: Агриппина Никитина

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
30.10.1840 ст.

Муж: Сергей Никитин

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.10.1842 ст.

Дочь: Неонила Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Никитин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.08.1844 ст.

Дочь: Марфа Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Никитин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Марфа Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Никитин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.07.1849 ст.

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Никитин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.01.1860 ст.

Сын: Павел Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Никитин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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