Ирина Филиппова
Место рождения
Дата рождения05.05.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1822 ст.
Отец: Филипп Осипов
Мать: Агриппина Никитина
Бракосочетание
30.10.1840 ст.
Муж: Сергей Никитин
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.10.1842 ст.
Дочь: Неонила Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Никитин
Рождение ребёнка
29.08.1844 ст.
Дочь: Марфа Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Никитин
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Марфа Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Никитин
Рождение ребёнка
06.07.1849 ст.
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Никитин
Рождение ребёнка
07.01.1860 ст.
Сын: Павел Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Никитин
Смерть
Неизвестно