Оксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1774 и 1775 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Иван

Мать: Аксинья

Смерть
Неизвестно
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