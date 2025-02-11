Иван Кириллов
мужской, родился 1829, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецКирилл Яковлев1800 г.р.
Супруги
Аксинья Леонтьева1825 г.р.
Дети
Фёдор Иванов1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Кирилл Яковлев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Леонтьева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Леонтьева
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно