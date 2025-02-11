Иван Кириллов 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Кириллов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1829, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Кирилл Яковлев1800 г.р.
Супруги
Аксинья Леонтьева1825 г.р.
Дети
Фёдор Иванов1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кирилл Яковлев

Мать: ?

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Леонтьева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Леонтьева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

14

Место жительства
1851
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

14

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.