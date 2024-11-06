Аверьянова (Давыдова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти20.07.1919
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аверьянова) Акулина Даниловна
Отец ребёнка: Аверьянов Данила (Даниил) Аверьянович Аверкиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Макарова Калмыкова (Аверьянова) Матрена Даниловна 2 жена Герасима
Отец ребёнка: Аверьянов Данила (Даниил) Аверьянович Аверкиевич
Смерть
20.07.1919