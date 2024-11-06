Аверьянова (Давыдова) Анна Михайловна 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аверьянова (Давыдова) Анна Михайловна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1834

Дата смерти

20.07.1919

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Давыдов Михаил Давыдович

Мать: Давыдова (Кормилицина) Устинья Петровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аверьянова) Акулина Даниловна

Отец ребёнка: Аверьянов Данила (Даниил) Аверьянович Аверкиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверьянов Данила (Даниил) Аверьянович Аверкиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверьянов Данила (Даниил) Аверьянович Аверкиевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Макарова Калмыкова (Аверьянова) Матрена Даниловна 2 жена Герасима

Отец ребёнка: Аверьянов Данила (Даниил) Аверьянович Аверкиевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.07.1919
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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