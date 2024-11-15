Макарова Калмыкова (Аверьянова) Матрена Даниловна 2 жена Герасима 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова Калмыкова (Аверьянова) Матрена Даниловна 2 жена Герасима

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Аверьянов Данила (Даниил) Аверьянович Аверкиевич

Мать: Аверьянова (Давыдова) Анна Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Андриан Андрианович

Рождение ребёнка
24.12.1881 ст.

Дочь: (Калмыкова) Анисья Андриановна

Отец ребёнка: Калмыков Андриан Андрианович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1892

Сын: Макариков Никита Герасимович

Отец ребёнка: Макаров Макариков Герасим Гордеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.08.1899 ст.

Муж: Макаров Макариков Герасим Гордеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1900 ст.

Сын: Макаров Ефим Герасимович

Отец ребёнка: Макаров Макариков Герасим Гордеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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