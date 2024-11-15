Макарова Калмыкова (Аверьянова) Матрена Даниловна 2 жена Герасима
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1881 ст.
Дочь: (Калмыкова) Анисья Андриановна
Отец ребёнка: Калмыков Андриан Андрианович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Макариков Никита Герасимович
Отец ребёнка: Макаров Макариков Герасим Гордеевич
Бракосочетание
16.08.1899 ст.
Рождение ребёнка
06.10.1900 ст.
Отец ребёнка: Макаров Макариков Герасим Гордеевич
Смерть
Неизвестно