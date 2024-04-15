Будакова (Симоненко) Елизавета Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будакова (Симоненко) Елизавета Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
26.04.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Кузьма Васильевич Зоря
Бракосочетание
05.11.1889 ст.

Муж: Будаков Павел Дамианович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
12.10.1890 ст.

Сын: Будаков Артемий Павлович

Отец ребёнка: Будаков Павел Дамианович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Будакова Анна Павловна

Отец ребёнка: Будаков Павел Дамианович

Рождение ребёнка
21.01.1892 ст.

Сын: Будаков Максим Павлович

Отец ребёнка: Будаков Павел Дамианович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
01.02.1894 ст.

Дочь: Агафья Павловна

Отец ребёнка: Будаков Павел Дамианович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
22.02.1897 ст.

Дочь: Будакова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Будаков Павел Дамианович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96H-1?i=141&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.05.1899 ст.

Дочь: Фекла Павловна

Отец ребёнка: Будаков Павел Дамианович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9XM-B?i=20&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
21.11.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Михайловна Кулакова
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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