Будакова (Симоненко) Елизавета Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
26.04.1886 ст.
Кузьма Васильевич Зоря
Бракосочетание
05.11.1889 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
12.10.1890 ст.
Отец ребёнка: Будаков Павел Дамианович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Будакова Анна Павловна
Отец ребёнка: Будаков Павел Дамианович
Рождение ребёнка
21.01.1892 ст.
Отец ребёнка: Будаков Павел Дамианович
Рождение ребёнка
01.02.1894 ст.
Дочь: Агафья Павловна
Отец ребёнка: Будаков Павел Дамианович
Рождение ребёнка
22.02.1897 ст.
Дочь: Будакова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Будаков Павел Дамианович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96H-1?i=141&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.05.1899 ст.
Дочь: Фекла Павловна
Отец ребёнка: Будаков Павел Дамианович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9XM-B?i=20&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
21.11.1907 ст.
Екатерина Михайловна Кулакова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно