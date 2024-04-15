Будакова Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения22.02.1897 ст.
Дата смерти01.03.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1897 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96H-1?i=141&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
23.02.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
01.03.1897 ст.
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CV-K?i=177&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
02.03.1897 ст.
на отведенном кладбище