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Будакова Евдокия Павловна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

22.02.1897 ст.

Дата смерти

01.03.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1897 ст.

Отец: Будаков Павел Дамианович

Мать: Будакова Елизавета Карповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96H-1?i=141&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
23.02.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
01.03.1897 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CV-K?i=177&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
02.03.1897 ст.
на отведенном кладбище
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