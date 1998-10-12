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Тутунов Андрей Сергеевич
Тутунов Андрей Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1956
Пол
Мужской
Отец
Тутунов Сергей Андреевич
1925 г.р.
Мать
Тутунова (Мейен) Екатерина Викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец:
Тутунов Сергей Андреевич
Мать:
Тутунова Екатерина Викторовна
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