Тутунова (Мейен) Екатерина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Мейен Софья Михайловна
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Тутунов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Тутунов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1961
Отец ребёнка: Тутунов Сергей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно