Тутунова (Мейен) Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутунова (Мейен) Екатерина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мейен Софья Михайловна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Тутунов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Тутунов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
1958

Сын: Тутунов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Тутунов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
1961

Сын: Тутунов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Тутунов Сергей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тутунов Сергей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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