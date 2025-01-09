(Писемская) Марфа Матвеевна
женский, родилась 30.08.1858 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла Неизвестно
МатьПисемская (Бредихина) Татьяна МаксимовнаОколо 1828 г.р.
ОтецПисемский Матвей Федорович10.11.1827 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1858 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
31.08.1858 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно