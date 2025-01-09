(Писемская) Марфа Матвеевна 30.08.1858 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Писемская) Марфа Матвеевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 30.08.1858 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла Неизвестно

Мать
Писемская (Бредихина) Татьяна МаксимовнаОколо 1828 г.р.
Отец
Писемский Матвей Федорович10.11.1827 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1858 ст.

Отец: Писемский Матвей Федорович

Мать: Писемская (Бредихина) Татьяна Максимовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
31.08.1858 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Неизвестно

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