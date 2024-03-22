Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Андреевна

Место рождения

Котельникова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Котельникова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Маркелова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Маркелов Пётр Максимович

Котельникова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каблова Евгения Петровна

Отец ребёнка: Маркелов Пётр Максимович

Котельникова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркелов Пётр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркелов Николай Петрович

Отец ребёнка: Маркелов Пётр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркелов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Маркелов Пётр Максимович

Смерть
Неизвестно
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