Агафья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Маркелова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Маркелов Пётр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каблова Евгения Петровна
Отец ребёнка: Маркелов Пётр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркелов Николай Петрович
Отец ребёнка: Маркелов Пётр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркелов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Маркелов Пётр Максимович
Смерть
Неизвестно