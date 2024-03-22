Маркелов Пётр Максимович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Максим Иванович
Мать: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Маркелова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каблова Евгения Петровна
Мать ребёнка: Агафья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркелов Николай Петрович
Мать ребёнка: Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркелов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Агафья Андреевна
Смерть
Неизвестно