Маркелов Пётр Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелов Пётр Максимович

Место рождения

Котельникова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Максим Иванович

Мать: Марфа Ивановна

Котельникова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Маркелова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Агафья Андреевна

Котельникова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каблова Евгения Петровна

Мать ребёнка: Агафья Андреевна

Котельникова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркелов Николай Петрович

Мать ребёнка: Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркелов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Агафья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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