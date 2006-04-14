Лапашев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапашев Николай Николаевич

Лапашев Николай Николаевич

avatar

Место рождения

Кизел, город Кизел, Пермский край

Дата рождения

20.06.1955

Дата смерти

14.04.2006

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1955

Отец: Лапашев Николай Тимофеевич

Мать: Лапашева Нина

Кизел, город Кизел, Пермский край
Бракосочетание
30.06.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ангарск
Развод
19.02.1986

Жена: скрыто настройками приватности

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Смерть
14.04.2006
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close