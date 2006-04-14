Лапашев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.06.1955
Дата смерти14.04.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1955
Отец: Лапашев Николай Тимофеевич
Мать: Лапашева Нина
Бракосочетание
30.06.1977
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ангарск
Развод
19.02.1986
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.04.2006