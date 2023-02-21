Лапашева (Лопашова) Марина Михайловна
Место рождениясело Новый Сентак ТАССР
Дата рождения14.07.1915
Дата смерти09.01.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
село Новый Сентак ТАССР
Рождение ребёнка
20.06.1955
Сын: Лапашев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Лапашев Николай Тимофеевич
город Коспаш Молотовской области
Смерть
09.01.1977
Ангарск, Ангарское, Иркутская область