Лапашева (Лопашова) Марина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапашева (Лопашова) Марина Михайловна

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Место рождения

село Новый Сентак ТАССР

Дата рождения

14.07.1915

Дата смерти

09.01.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

село Новый Сентак ТАССР
Рождение ребёнка
20.06.1955

Сын: Лапашев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Лапашев Николай Тимофеевич

город Коспаш Молотовской области
Смерть
09.01.1977
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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