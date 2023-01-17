Синицына Юлия Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1968
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1968
Рождение ребёнка
06.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лавринюк Валерий Леонтьевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.11.2001
Сын: Лавринюк Евгений Валерьевич
Отец ребёнка: Лавринюк Валерий Леонтьевич