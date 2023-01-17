Синицына Юлия Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына Юлия Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1968

Отец: Синицын Вячеслав Николаевич

Мать: Кузнецова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
06.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавринюк Валерий Леонтьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.11.2001

Сын: Лавринюк Евгений Валерьевич

Отец ребёнка: Лавринюк Валерий Леонтьевич

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