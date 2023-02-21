Лавринюк Валерий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавринюк Валерий Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
2001 г.р.

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1965

Отец: Лавринюк Леонтий Степанович

Мать: Полина Васильевна

Рождение ребёнка
06.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синицына Юлия Вячеславовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.11.2001

Сын: Лавринюк Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: Синицына Юлия Вячеславовна

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