Лавринюк Валерий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1965
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1965
Отец: Лавринюк Леонтий Степанович
Мать: Полина Васильевна
Рождение ребёнка
06.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синицына Юлия Вячеславовна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.11.2001
Сын: Лавринюк Евгений Валерьевич
Мать ребёнка: Синицына Юлия Вячеславовна