Мареев Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мареев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мареева Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Ольга Павловна
Мать ребёнка: Мареева Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно
Похоронен на Бугровском кладбище в ограде вместе с Урыкой Евдокией Петровной слева от церкви