Мареев Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мареев Павел Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мареев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мареева Александра Алексеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мареева Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Ольга Павловна

Мать ребёнка: Мареева Александра Алексеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похоронен на Бугровском кладбище в ограде вместе с Урыкой Евдокией Петровной слева от церкви
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