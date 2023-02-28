Мареева (Урыкова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мареева (Урыкова) Александра Алексеевна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Урыков Алексей

Мать: Урыкова Евдокия Петровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.09.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мареев Павел Михайлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Мареев Павел Михайлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мареев Павел Михайлович

Смерть
1982
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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