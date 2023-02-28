Мареева (Урыкова) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Урыков Алексей
Мать: Урыкова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
?.09.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мареев Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Мареев Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния