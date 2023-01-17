Белостоцкий Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1931
Дата смертиОколо ?.10.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белостоцкий Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около ?.10.1991
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан