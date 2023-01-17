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Белостоцкий Анатолий Михайлович

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Место рождения

Дюртюли, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

Около ?.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: Белостоцкий Михаил Леонтьевич

Мать: Белостоцкая Мария Ильинична

Дюртюли, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белостоцкий Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около ?.10.1991
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
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