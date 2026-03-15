Шестоперов Степан Петрович 12.05.1869 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Шестоперов Степан Петрович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 12.05.1869 ст., Удельная Вочерма

умер Неизвестно

Отец
Шестоперов Петр Федорович1830 г.р.
Мать
Шестоперова Анастасия Ивановна1828 г.р.
Супруги
Шестоперова (Иконникова) Анастасия Дамиановна1868 г.р.
Дети
Мошкина (Шестоперова) Анна Степановна30.01.1897 ст. г.р.
Шестоперов Михаил Степанович27.10.1902 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1869 ст.

Отец: Шестоперов Петр Федорович

Мать: Шестоперова Анастасия Ивановна

Место жительства
Неизвестно

Крещение
13.05.1869 ст.
Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
30.01.1887

Жена: Шестоперова (Иконникова) Анастасия Дамиановна

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
30.01.1897 ст.

Дочь: Мошкина (Шестоперова) Анна Степановна

Мать ребёнка: Шестоперова (Иконникова) Анастасия Дамиановна

Рождение ребёнка
27.10.1902 ст.

Сын: Шестоперов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Шестоперова (Иконникова) Анастасия Дамиановна

Смерть
Неизвестно

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