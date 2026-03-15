Шестоперов Степан Петрович
мужской, родился 12.05.1869 ст., Удельная Вочерма
умер Неизвестно
ОтецШестоперов Петр Федорович1830 г.р.
МатьШестоперова Анастасия Ивановна1828 г.р.
Супруги
Дети
Мошкина (Шестоперова) Анна Степановна30.01.1897 ст. г.р.
Шестоперов Михаил Степанович27.10.1902 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1869 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
13.05.1869 ст.
Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
30.01.1887
Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
30.01.1897 ст.
Дочь: Мошкина (Шестоперова) Анна Степановна
Мать ребёнка: Шестоперова (Иконникова) Анастасия Дамиановна
Рождение ребёнка
27.10.1902 ст.
Сын: Шестоперов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Шестоперова (Иконникова) Анастасия Дамиановна
Смерть
Неизвестно