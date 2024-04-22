Белов Федор Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Белов Евгений
Бракосочетание
Около 1872
Жена: Белова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Белова Глафира Федоровна
Мать ребёнка: Белова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Белова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Белова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Белов Александр Федорович
Мать ребёнка: Белова Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно