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Белов Федор Евгеньевич

Место рождения

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Белов Евгений

Мать: Белова Степанида Афанасьевна

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1872

Жена: Белова Анна Алексеевна

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Белова Глафира Федоровна

Мать ребёнка: Белова Анна Алексеевна

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Белов Евгений Федорович

Мать ребёнка: Белова Анна Алексеевна

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Белов Николай Федорович

Мать ребёнка: Белова Анна Алексеевна

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Белов Александр Федорович

Мать ребёнка: Белова Анна Алексеевна

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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