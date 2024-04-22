Белова Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
Около 1872
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Белова Глафира Федоровна
Отец ребёнка: Белов Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Белов Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Белов Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Белов Александр Федорович
Отец ребёнка: Белов Федор Евгеньевич
Смерть
Неизвестно