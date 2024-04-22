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Белова Анна Алексеевна

Место рождения

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1872

Муж: Белов Федор Евгеньевич

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Белова Глафира Федоровна

Отец ребёнка: Белов Федор Евгеньевич

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Белов Евгений Федорович

Отец ребёнка: Белов Федор Евгеньевич

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Белов Николай Федорович

Отец ребёнка: Белов Федор Евгеньевич

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Белов Александр Федорович

Отец ребёнка: Белов Федор Евгеньевич

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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