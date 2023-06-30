Харисов Виктор Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1984
Отец: Харисов Геннадий
Мать: Харисова Анна Ильинина
Рождение ребёнка
14.05.2017
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.04.2021
Дочь: Харисова Виктория Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности