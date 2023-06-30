Харисов Виктор Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарисов Виктор Геннадьевич

Харисов Виктор Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

1958 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1984

Отец: Харисов Геннадий

Мать: Харисова Анна Ильинина

Рождение ребёнка
14.05.2017

Сын: Харисов Роман Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.04.2021

Дочь: Харисова Виктория Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close