Харисова Анна Ильинина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харисова Анна Ильинина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1984

Сын: Харисов Виктор Геннадьевич

Отец ребёнка: Харисов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розмахова Маргарита Геннадьевна

Отец ребёнка: Харисов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Громова Анастасия Геннадьевна

Отец ребёнка: Харисов Геннадий

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