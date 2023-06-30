Харисова Анна Ильинина
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1984
Сын: Харисов Виктор Геннадьевич
Отец ребёнка: Харисов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розмахова Маргарита Геннадьевна
Отец ребёнка: Харисов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Громова Анастасия Геннадьевна
Отец ребёнка: Харисов Геннадий