Бойченко Мария (Марина) Лукьяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти20.02.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Рождение ребёнка
15.08.1782
Отец ребёнка: Бойко Ефим Романович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36B-B?i=639&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Бойко Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Бойко Ефим Романович
Рождение ребёнка
14.03.1786
Дочь: Бойко Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Бойко Ефим Романович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X7-1?i=647&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
09.04.1787
Дочь: Горовенко Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Бойко Ефим Романович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36R-2?i=651&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
19.10.1788
Сын: Бойко Илья Ефимович
Отец ребёнка: Бойко Ефим Романович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36G-N?i=655&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
26.10.1801
Отец ребёнка: Бойко Ефим Романович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36D-Q?i=704&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бойко Ефим Романович
Смерть
20.02.1809
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CG-R?i=73&cc=4133834&cat=1013792