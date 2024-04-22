Бойченко Мария (Марина) Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойченко Мария (Марина) Лукьяновна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

20.02.1809

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
15.08.1782

Сын: Бойко Федосей Ефимович

Отец ребёнка: Бойко Ефим Романович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36B-B?i=639&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Бойко Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Бойко Ефим Романович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.03.1786

Дочь: Бойко Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Бойко Ефим Романович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X7-1?i=647&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
09.04.1787

Дочь: Горовенко Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Бойко Ефим Романович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36R-2?i=651&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
19.10.1788

Сын: Бойко Илья Ефимович

Отец ребёнка: Бойко Ефим Романович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36G-N?i=655&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
26.10.1801

Сын: Бойко Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Бойко Ефим Романович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36D-Q?i=704&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Ефим Романович

Смерть
20.02.1809
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CG-R?i=73&cc=4133834&cat=1013792
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