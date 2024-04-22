Горовенко (Бойченко) Мария Ефимовна
Место рождения
Дата рождения09.04.1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1787
Отец: Бойко Ефим Романович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36R-2?i=651&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
30.04.1822
Муж: Горовенко Прокофий
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CG-C?i=45&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно
В ревизских сказках 1795 года дочери Марье полгода. Но там у всех сильно перевран возраст. Однако есть вероятность, что эта Марья всё-таки умерла, а потом родилась еще одна.