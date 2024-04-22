Горовенко (Бойченко) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горовенко (Бойченко) Мария Ефимовна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

09.04.1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1787

Отец: Бойко Ефим Романович

Мать: Бойченко Мария Лукьяновна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36R-2?i=651&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
30.04.1822

Муж: Горовенко Прокофий

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CG-C?i=45&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно
В ревизских сказках 1795 года дочери Марье полгода. Но там у всех сильно перевран возраст. Однако есть вероятность, что эта Марья всё-таки умерла, а потом родилась еще одна.
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