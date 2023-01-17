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Турчин Платон Никитович
Турчин Платон Никитович
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Место рождения
Геническ
Дата рождения
Около 1905
Пол
Мужской
Отец
Турчин Никита Афанасьевич
1875 г.р.
Мать
Турчина Мария Алексеевна
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Около 1905
Отец:
Турчин Никита Афанасьевич
Мать:
Турчина Мария Алексеевна
Геническ
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