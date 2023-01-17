Турчин Платон Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурчин Платон Никитович

Турчин Платон Никитович

avatar

Место рождения

Геническ

Дата рождения

Около 1905

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Турчин Никита Афанасьевич

Мать: Турчина Мария Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close