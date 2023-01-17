Турчина Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурчина Мария Алексеевна

Турчина Мария Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Турчин Платон Никитович

Отец ребёнка: Турчин Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Турчин Герасим Никитович

Отец ребёнка: Турчин Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Турчина Клавдия Никитична

Отец ребёнка: Турчин Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Турчин Григорий Никитович

Отец ребёнка: Турчин Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Турчин Гавриил Никитович

Отец ребёнка: Турчин Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
10.08.1916

Сын: Турчин Иван Никитович

Отец ребёнка: Турчин Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Турчина Мария Никитична

Отец ребёнка: Турчин Никита Афанасьевич

Осуждение
01.02.1930
На основании постановления ЦИК СНК от 1.02.1930 года раскулачена и выслана в 1931 году в Челябинскую область, где находилась на спец поселении. В период нахождения на спец поселении ней проживал... Показать все
Отбывание наказания
По ?.08.1948
Копейск, Копейский, Челябинская область
Осталась с детьми в Копейске.
Реабилитация осужденного
18.10.1991
Копейск, Копейский, Челябинская область
Реабилитирован на основании ст. 3 п. "В" Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" от 18.10.1991.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турчин Никита Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Копейск, Копейский, Челябинская область
?
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close