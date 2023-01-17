Турчина Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Отец ребёнка: Турчин Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Турчин Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Турчина Клавдия Никитична
Отец ребёнка: Турчин Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Турчин Григорий Никитович
Отец ребёнка: Турчин Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Турчин Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.08.1916
Отец ребёнка: Турчин Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Турчина Мария Никитична
Отец ребёнка: Турчин Никита Афанасьевич
Осуждение
01.02.1930
На основании постановления ЦИК СНК от 1.02.1930 года раскулачена и выслана в 1931 году в Челябинскую область, где находилась на спец поселении. В период нахождения на спец поселении ней проживал... Показать все
Отбывание наказания
По ?.08.1948
Осталась с детьми в Копейске.
Реабилитация осужденного
18.10.1991
Реабилитирован на основании ст. 3 п. "В" Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" от 18.10.1991.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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