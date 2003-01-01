Беляев Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1957

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1957

Отец: Беляев Иван Петрович

Мать: Нина Ивановна

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