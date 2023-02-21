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Беляев Иван Петрович

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Место рождения

Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район

Дата рождения

12.07.1935

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1935

Отец: Беляев Петр Афонасьевич

Мать: Федосия Михайловна

Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
03.09.1957

Сын: Беляев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Ивановна

Смерть
2003
Татарстан
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