Беляев Иван Петрович
Место рожденияГорбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Дата рождения12.07.1935
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1935
Отец: Беляев Петр Афонасьевич
Мать: Федосия Михайловна
Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
03.09.1957
Мать ребёнка: Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Ивановна
Смерть
2003
Татарстан