Полушкина (Чернышева) Агрипина
Место рождения
Дата рождения18.06.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1877
Отец: Чернышев Михаил Ананьев
Мать: Чернышева Анастасия
Крещение
19.06.1877
Воспреемники Михаил Григорьевич Пастухов и Агрипина Степановна Ципышева
Рождение ребёнка
08.01.1900
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Полушкин Георгий
Рождение ребёнка
24.07.1901
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Полушкин Георгий
Рождение ребёнка
24.06.1903
Сын: Полушкин Василий
Отец ребёнка: Полушкин Георгий
Рождение ребёнка
21.10.1904
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Полушкин Георгий
Рождение ребёнка
19.08.1907
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Полушкин Георгий
Рождение ребёнка
16.10.1908
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Полушкин Георгий
Рождение ребёнка
11.12.1909
Дочь: Лукия
Отец ребёнка: Полушкин Георгий
Рождение ребёнка
15.08.1912
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Полушкин Георгий
Рождение ребёнка
02.04.1917
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Полушкин Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полушкин Георгий
Смерть
Неизвестно