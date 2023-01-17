Полушкина (Чернышева) Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полушкина (Чернышева) Агрипина

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Место рождения

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.06.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1877

Отец: Чернышев Михаил Ананьев

Мать: Чернышева Анастасия

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
19.06.1877
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Воспреемники Михаил Григорьевич Пастухов и Агрипина Степановна Ципышева
Рождение ребёнка
08.01.1900

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Полушкин Георгий

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1901

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Полушкин Георгий

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1903

Сын: Полушкин Василий

Отец ребёнка: Полушкин Георгий

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1904

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Полушкин Георгий

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1907

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Полушкин Георгий

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1908

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Полушкин Георгий

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1909

Дочь: Лукия

Отец ребёнка: Полушкин Георгий

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1912

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Полушкин Георгий

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1917

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Полушкин Георгий

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полушкин Георгий

Смерть
Неизвестно
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