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Пауткин Андрей Михайлович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1818

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Пауткин Михаил Николаевич

Мать: не указана

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1840

Сын: Пауткин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Пауткина Авдотья Алексеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ведерникова Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Пауткина Авдотья Алексеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1855

Сын: Пауткин Степан Андреевич

Мать ребёнка: Пауткина Авдотья Алексеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пауткина Авдотья Алексеевна

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