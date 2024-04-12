Пауткин Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Пауткин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Пауткин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Пауткина Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ведерникова Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Пауткина Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Пауткина Авдотья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно