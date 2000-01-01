Лузанов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузанов Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Лузанов Петр Трофимович

Мать: Лузанова Варвара Андреевна

Смерть
1951
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