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Лузанов Иван Петрович
Лузанов Иван Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
1951
Пол
Мужской
Отец
Лузанов Петр Трофимович
1878 г.р.
Мать
Лузанова Варвара Андреевна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Лузанов Петр Трофимович
Мать:
Лузанова Варвара Андреевна
Смерть
1951
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